Мэр Краснодара провел прием иностранных делегаций в честь Дня города

На празднование приехали представители городов-побратимов и партнеров: немецкого Карлсруэ, болгарского Бургаса, армянского Еревана, австрийского Вельса.

Мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель гордумы Вера Галушко 23 сентября приветствовали официальные иностранные делегации, приехавшие на торжества по случаю 224-й годовщины со дня основания города.

«В этом зале находятся делегации наших самых активных городов-побратимов и партнеров: Карлсруэ, Бургаса, Еревана. Также присутствуют представители австрийского Вельса, которые уже во второй раз приезжают на празднование Дня города. Рад, что мы отмечаем наш главный городской праздник вместе», — сказал Первышов.

Он отметил, что, несмотря на сложную международную обстановку, побратимские и партнерские отношения Краснодара со многими городами продолжают развиваться, укрепляются контакты в образовательной, гуманитарных и деловой сферах.

Обербургомистр Карлсруэ Франк Ментруп акцентировал, что российский и немецкий города продолжают развивать дружбу даже в сложные времена. Краснодар и Карлсруэ отмечают в этом году 25-летие установления побратимских связей.

Председатель комитета по международному сотрудничеству городского совета Бургаса Атанасов Георги Дражев выразил надежду, что отношения между городами также будут успешно развиваться и дальше.

Советник мэра Еревана Араик Котанджян подчеркнул, что в Краснодаре проживают в мире и согласии представители многих национальностей, и в этом заслуга горожан и власти.

Представитель администрации Вельса Герберт Шлаир сказал, что побратимство Краснодара и Карлсруэ считается образцовым, и австрийские коллеги многое бы хотели перенять из этого опыта.

Затем стороны обменялись приветственными адресами. Ментруп подарил главе Краснодара модель одного из первых велосипедов. Считается, что он был изобретен 200 лет назад профессором Карлом Дрезом из Карлсруэ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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