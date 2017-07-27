Мэр Краснодара проверил систему бесконтактной оплаты в общественном транспорте

Проект официально представили 27 июля. Терминалы уже установлены во всех городских троллейбусах и автобусах.

«Билет оплачивается и вручается онлайн, достаточно быстро, без введения ПИН-кода. То есть, собираемость денег для КТТУ повысится, потому что будет меньше безбилетников», — отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

Новая система оплаты проезда позволит увеличить доходы КТТУ на 20%, уже подсчитали специалисты компании «Электронный билет Кубани». Именно они реализуют в Краснодаре проект безналичного расчета в общественном транспорте и совместно с одним из российских банков взяли на себя все расходы на оборудование автобусов и троллейбусов.

«Для оплаты теперь можно использовать не только саму банковскую карту, но и электронные гаджеты, поддерживающие подобного рода функционал. Это телефоны, на которых работают системы Apple Pay и Android Pay, различного рода часы и прочие аксессуары», — рассказал генеральный директор компании «Электронный билет Кубани» Андрей Григоренко.

«Это в первую очередь, конечно же, создает удобства как для жителей города, так и для гостей краевой столицы. Нам нужно идти в ногу со временем, и мы занимаем одну из лидирующих позиций в Российской Федерации по внедрению данной системы в общественный наземный транспорт», — добавил руководитель департамента транспорта Краснодара Артем Доронин.

К концу сентября обслуживание бесконтактных банковских карт будет доступно во всех городских трамваях. Таким образом, уже к началу следующего года весь муниципальный транспорт перейдет на безналичную оплату. Как правильно пользоваться терминалом, расскажут кондукторы. Они останутся и в троллейбусах, и в автобусах и наравне с электронными деньгами будут принимать и бумажные купюры.

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