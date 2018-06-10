Мэр Краснодара проверил темпы строительства двух проблемных жилых комплексов

Квартиры в этих домах получат 260 дольщиков. Евгений Первышов поставил перед компанией-инвестором задачи.

«В Краснодаре растет число многоквартирных домов, по которым найдены способы достройки. На объекты приходят новые инвесторы, строительные компании с серьезным опытом работы. Это значит — еще больше дольщиков получат долгожданные квартиры. При этом ставим застройщикам задачу — не просто строить дома, но и вместе с жильем создавать условия для комфортной жизни, благоустраивать придомовые территории», — сказал Евгений Первышов.

В рабочем объезде приняли участие директор департамента строительства Максим Карпенко, глава администрации Карасунского округа Николай Хропов, представитель компании-инвестора Валерий Белялутдинов.

Мэр посетил два объекта — ЖК «Авиатор» на улице имени В. Гассия, 2, где недавно возобновили строительство, и ЖК «Фрегат» на улице Симферопольской, 58, где работы — в завершающей стадии.

Возведение литеров ЖК «Авиатор» остановилось в октябре 2015 года. Для возобновления строительства был найден новый инвестор — ООО «МВ Стил-Юг», сейчас на объекте работы ведутся активными темпами. Секции, в которых дольщики получат жилье, будут сданы в начале 2019 года.

Первышов подчеркнул, что квартиры здесь ждут 90 дольщиков, поэтому необходимо четко выдерживать темпы и сроки выполнения работ. Он поставил задачу департаменту строительства — в постоянном режиме контролировать положение дел на объекте.

Глава Краснодара посмотрел еще один объект с нарушениями сроков, который достраивает ООО «МВ Стил-Юг», — ЖК «Фрегат». Сдать дом в эксплуатацию должны были несколько лет назад, в марте 2017 года с приходом нового инвестора строительство возобновилось. Сейчас 16-этажка практически готова, застройщику осталось вывезти строительный мусор, подключить электричество, выполнить пуско-наладочные работы и завершить благоустройство. Осенью этого года ключи от квартир получат 170 дольщиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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