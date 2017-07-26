Мэр Краснодара проверил ход ремонта дороги на улице Коммунаров

Работы планируют завершить 1 сентября.

Строители дошли до пересечения с улицей Одесской. Там асфальтируют и саму дорогу, и пешеходную зону. Рабочие утрамбовывают основу под покрытие.

— Когда остаются провалы в асфальте — это, я так понимаю, те работы, которые вы еще будете выполнять дополнительно? — спросил Евгений Первышов.

— Да, совершенно верно. Ни одна просадка не останется. Провалов не будет. Нас контролируют муниципальная служба и две лаборатории, недавно федеральная лаборатория подключилась, — ответил подрядчик.

Ремонт идет еще на 37 дорогах Краснодара. Первыми начали ремонтировать те участки, на которых движение самое напряженное. В период летних отпусков они загружены чуть меньше. Обновления ждут улицы Калинина, Красных Партизан, Атарбекова и Аэродромная.

«Работы проводятся не только на проезжей части, ведется комплексный ремонт. Где частично, где полностью заменяют бордюры. Ремонтируют въезды во дворы, проезжую часть, съезды тротуаров, люки — проводят весь комплекс работ», — рассказал заместитель руководителя департамента строительства Краснодара Виталий Карика.

Рабочие пообещали вывезти весь строительный мусор после того, как уложат асфальт. Затем они приведут в порядок газоны и высадят новую траву.

Всего на Кубани в этом году построят и обновят 420 км дорог. На это из краевого бюджета выделили более 3 млрд рублей. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

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