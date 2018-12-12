Мэр Краснодара рассказал о проекте по строительству медицинского кластера

Его планируют построить в районе поселка Новознаменского.

«Предложение, которое мы внесли, и которое обсуждалось на прошлом Российском инвестиционном форуме в Сочи, получило поддержку. Этот проект поддержал губернатор Вениамин Кондратьев, и мы сформировали земельный участок приблизительно 57 га, который предоставили для реализации именно этого медицинского кластера, передали эту территорию в пользование администрации края», — рассказал мэр Евгений Первышов 12 декабря на брифинге по итогам работы городских властей в 2018 году.

Сейчас проектируют крупный транспортный узел, который пройдет через улицы Володарского и Тихорецкую на трассу М4 «Дон». По словам Первышова, это даст возможность реализовать не только проект медицинского кластера, но и крупного административного центра на этой территории. Ведут работу по разработке проекта планировки и межевания территории.

Мэр рассказал, что крупный медицинский кластер будет включать в себя не только онкологический центр.

«Туда возможно будет вынесено одно из крупных городских медицинских учреждений —либо первая городская больница, либо БСМП», — отметил мэр.

Постоят жилье для медицинских работников и медперсонала.

«Мы также предполагаем, что как раз часть земельных участков у нас будет использоваться для предоставления тем строительным компаниям, которые активно будут привлекаться для решения проблем обманутых дольщиков в рамках компенсационных мер по краевому закону», — цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодара.

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