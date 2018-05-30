Мэр Краснодара: строительство завода на хуторе Ленина отменено окончательно

Об этом глава кубанской столицы Евгений Первышов заявил на приеме граждан.

Представитель инициативной группы жителей хутора имени Ленина Андрей Анашкин рассказал, что опасения по поводу строительства завода по производству оконных и дверных профилей до сих пор не стихли.

Глава Краснодара напомнил, что администрация подписала с компанией «ОРАС» только предварительное соглашение, разрешение на строительство не выдавалось.

«Предприятие будет строиться на других территориях, сейчас прорабатываем варианты выделения земли для этого нужного городу проекта. Строительства завода на хуторе имени Ленина точно не будет», — цитирует Первышова пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках реализации инвестиционного проекта компания ООО «ОРАС» планировала за три года построить в пригороде Краснодара завод по производству оконных и дверных профилей из ПВХ и производство профилей из алюминия. Объем инвестиций по проекту предполагался на уровне 3 млрд рублей.

Инвестор отказался от строительства завода на хуторе Ленина под Краснодаром.

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