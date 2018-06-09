Мэр Краснодара сыграл в футбол с горожанами

Матч состоялся 8 июня. Евгений Первышов занял позицию центрального защитника.

Сборная мэрии Краснодара встретилась с командой Комсомольского и Пашковского микрорайонов. От каждой из команд на поле вышли по восемь игроков. В результате со счетом 7:2 сборная горожан обыграла представителей администрации. Команды договорились о матче-реванше.

«Главная идея — формирование единой команды: городской власти и жителей Краснодара. Футбол, волейбол, массовые забеги — все это нас объединяет, снимает условности, способствует хорошему диалогу», — цитирует Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце мая мэр выступил с инициативой провести серию футбольных матчей в разных районах Краснодара.

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