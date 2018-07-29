Мэр Краснодара сыграл в товарищеском матче на турнире по стритболу

Игра состоялась 28 июля на Театральной площади в поддержку стритбола и международного турнира. Она прошла между матчами Всероссийского турнира по стритболу Red Bull Reign.

В составе «синих» вместе с Евгением Первышовым играли министр экономики Краснодарского края Александр Руппель и президент краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

В составе команды «красных» — директор баскетбольного магазина Funky Dunky Сергей Леванов, генеральный директор компании «Агро-Строительные Технологии» Андрей Рыбалкин, руководитель спортивного клуба «Пирамида» Иван Шумиленко.

Победу в итоге одержали «синие» со счетом 10:5, сообщает пресс-служба мэрии города.

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