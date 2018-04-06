Мэр Краснодара возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов ЮФО

Компания «Медиалогия» составила рейтинг глав столиц субъектов Южного федерального округа, о которых чаще всего писали СМИ в марте.

Лидером списка стал глава Краснодара Евгений Первышов. Его медиаиндекс составил 14 950,3 балла.

Самыми цитируемыми стали новости, связанные со взрывом газа в пятиэтажке на улице Славянской. Евгений Первышов заявлял, что пока не видит необходимости сносить краснодарскую пятиэтажку, пострадавшую в результате взрыва газа. Глава города добавил, что жильцы дома смогут попасть в квартиры и забрать вещи после получения предварительных заключений о состоянии здания.

Также СМИ сообщали, что Евгений Первышов выступил с докладом о работе мэрии Краснодара за год. Помимо этого, он попросил краевые власти помочь в участии в программе по обновлению трамваев.

Второе место занял глава администрации Симферополя Игорь Лукашев, третье — мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Первышов возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов ЮФО за 2017 год.

Индекс цитируемости (ИЦ) — медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего записи блогера. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов глав регионов в СМИ.

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