Мэр Краснодара вручил свидетельства миллионного жителя детям, родившимся в День города

В Краснодаре в День города родился 41 ребенок.

Евгений Первышов посетил в роддом больницы скорой медицинской помощи, поздравил матерей новорожденных и вручил символические свидетельства миллионного жителя Краснодара.

«Этот День города у нас по-настоящему особенный. Краснодар официально признан городом-миллионником. И мы приняли решение по-особенному отметить малышей, которые появились на свет в День рождения нашего города. Каждый получит свидетельство миллионного жителя столицы Кубани. Пусть они станут добрыми талисманами на удачу. Надеюсь, что и дети, и их родители будут помнить и гордиться, что появились на свет в юбилейный День города», — сказал глава города.

В роддоме БСМП в День города Краснодара родились 17 детей: девять девочек и восемь мальчиков.

Всего в роддомах Краснодара 22 сентября и в ночь на 23 сентября появился на свет 41 младенец — 25 мальчиков и 16 девочек, сообщает пресс-служба мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодар официально стал городом-миллионером.

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

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