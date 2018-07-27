Мэр Краснодара выслушал жалобы жильцов дома на улице Селезнева

Евгений Первышов провел прием горожан.

Представитель инициативной группы дома на улице Селезнева, 4/9 Диана Власенко рассказала, с какими проблемами столкнулись жильцы: неработающее уличное освещение, ливневая канализация, плохое состояние внутридворовой дороги.

Евгений Первышов предложил передать для проведения ремонта внутриквартальные проезды между Селезнева и Таманской в муниципальную собственность.

«Дорога у вашего дома находится в общедолевой собственности жильцов. Чтобы можно было ее отремонтировать за счет бюджетных средств, нужно передать дорогу в муниципалитет. Для этого — провести общее собрание собственников. Необходимо, чтобы как минимум две трети жильцов согласились передать дорогу городу», — сказал мэр.

Он также добавил, что электрические сети освещения двора в начале года были признаны бесхозными. По закону должно пройти не меньше года, чтобы появилась возможность передачи их в муниципальную собственность для содержания и ремонта. Это станет возможно сделать в феврале 2019-го.

Проблемный 17-этажный дом на Селезнева 4/9 строил ООО «Фаворит», его сдали в эксплуатацию в 2016 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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