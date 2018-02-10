Мэр Краснодара взял дочь на встречу с ветераном-освободителем города

Евгений Первышов 10 февраля вместе с дочерью Полиной поздравил участника Великой Отечественной войны Сергея Бережного с 75-летием освобождения города от фашистской оккупации.

«Для нас огромная честь поздравлять вас, быть в гостях. Все мы в неоплатном долгу перед теми, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны, освободил наш город от оккупантов. Очень важно сохранять память о том трагическом времени. С большой радостью сегодня встречаюсь с вами. С огромным интересом со мной пришла моя дочь. У нас дедушки тоже воевали, но их, к сожалению, его уже нет в живых. От имени горожан хочу еще раз поблагодарить за ваш подвиг, ваш вклад в настоящее Краснодара», — сказал глава города.

Уроженец Ростова-на-Дону, Сергей Петрович Бережной попал на фронт в 1941 году. В составе 11-й курсантской бригады Ростовского артиллерийского училища участвовал в освобождении родного города, где получил контузию. Участвовал в Краснодарской наступательной, Ясско-Кишиневской операциях. Войну закончил в мае 1945 года в австрийском городе Грац. Сейчас ему 94 года.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной звезды, медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией», юбилейными медалями.

В 90-е годы ветеран потерял зрение, из-за проблем со здоровьем Сергей Петрович с супругой переехал в Краснодар.

Сейчас в столице Кубани проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны, участвовавших в обороне Краснодара и в боях за освобождение города 12 февраля 1943 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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