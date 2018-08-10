Мэр Краснодара занял первое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЮФО

«Медиалогия» подготовила рейтинг мэров в ЮФО, о которых чаще всего писали СМИ в июле.

Список возглавил глава администрации Краснодара Евгений Первышов. Его медиаиндекс составил 14523,9 балла, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Медиалогия».

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что жители столицы края получат скидку 15% на проезд в общественном транспорте, если будут оплачивать его картой «Мир». Первышов обратился к жителям микрорайона Музыкального и окрестных улиц и разъяснил ситуацию с водоотведением в северной и северо-восточной частях города. Помимо этого, он сообщил, что власти Краснодара рассчитывают, что проект канатного метро, которое поможет сократить пробки в городе, будет разработан к концу этого года.

Второе место занял мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, третье — глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник