Мэр Краснодара: железнодорожную ветку не вынесут из города еще лет 10

03 августа в 19:43

По словам Евгения Первышова, причина — в отсутствии необходимого количества денег.

«Мы понимаем, что в ближайшей перспективе — а здесь можно смело говорить как минимум на десять лет вперед — не произойдет выноса железнодорожного вокзала и вообще ж/д путей из центра города. Нет сегодня такой возможности, такой суммы денежных средств, о которой говорили в свое время. Нам честно сказали, что на данный момент это невозможно», — сказал Первышов на брифинге.

Глава города также затронул тему наземного метро, подчеркнув, что этим вопросом теперь занимается рабочая группа РЖД.

«Есть много тех, кто считал и считает, что этот проект решит проблему городских пробок, но его реализация достаточно сложная. Сегодняшний траффик подвижного состава не позволяет поставить на те же рельсы еще и дополнительные электрички для обслуживания пассажиров. В этой ситуации представители ОАО «РЖД» готовы анализировать и рассматривать возможности строительства дополнительных ж/д путей по новым маршрутам. В компании будут считать объемы строительства, экономические показатели реализации проекта. У муниципалитета нет таких специалистов, поэтому в данном случае — хорошо, что РЖД берет на себя эту работу», — цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодара.

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