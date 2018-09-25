Мэр Новороссийска проехал по городу за рулем мотоцикла вместе с байкерами «Ночные волки»

Участники мотоклуба вместе с главой «Ночных волков» Александром Залдостановым 25 сентября провели в Новороссийске мотопробег от Малой Земли до Площади Героев.

Об этом глава города-героя Игорь Дяченко сообщил на своей странице «Вконтакте».

«Новороссийск сегодня посетили члены мотоклуба «Ночные волки» во главе со своим лидером — Александром Залдостановым, известным больше как «Хирург». «Ночные волки» устроили небольшой мотопробег — от Малой Земли до Площади Героев, где состоялось возложение венков и цветов к Стене Памяти. «Ночные волки», побывав в Новороссийске, не могли не посетить священные для каждого патриота России места. Для этих ребят – патриотизм – это не просто слова, это образ мышления, менталитет, стиль жизни», — написал мэр.

Он добавил, что и сам принял участие в мотопробеге.

«Признаюсь, мне тоже приятно было снова сесть за руль железного коня, почувствовать этот драйв! А тем более, в такой крутой компании, как «Ночные волки»», — отметил Дяченко.

После завершения участники мотопробега отправились в кинотеатр «Нептун».

«»Хирург» — харизматичная личность. О таких говорят — талантливый человек талантлив во всем. Сегодня он впервые выступил в качестве кинорежиссера. А Новороссийск стал первым городом в Краснодарском крае, где публике на большом экране представили его нашумевшую премьеру «Русский реактор». Этот фильм — летопись русской судьбы ушедшего столетия, от Октябрьской революции до наших дней. Думаю, он никого не оставит равнодушным», — добавил глава города.

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