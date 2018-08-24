Мэр Новороссийска раскритиковал дорожников, уложивших асфальт-«гармошку»

Покрытие на пересечении Сакко и Ванцетти и Элеваторной уложат заново. Работы проведут за счет подрядчика.

«Только уложили асфальт, а он уже пошел «гармошкой», а где и колеей. Разве за это мы должны платить бюджетные деньги?», — подчеркнул глава города Игорь Дяченко.

По его словам, дорогу необходимо отремонтировать заново. Работы проведут на улице Элеваторной, площадью участка составит более 3 тыс. кв м. Полностью отремонтируют дорогу на Сакко и Ванцетти. Ремонт проведут с привлечением профессиональных дорожно-строительных компаний за счет ООО «САНАРА», выполнившего некачественные работы.

«Мы уже говорили о том, что в свое время ООО «САНАРА» стало победителем в открытом электронном аукционе путем демпинга цены. Подобные компании будем вносить в черный список, чтобы в дальнейшем не допустить их к выполнению работ», — цитирует Игоря Дяченко пресс-служба мэрии Новороссийска.

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