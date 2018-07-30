Мэр поручил оперативно реагировать на замечания краснодарцев по ремонту дорог

На совещании в мэрии 30 июля обсудили ремонт городских магистралей.

Глава города Евгений Первышов напомнил о необходимости максимально быстро реагировать на замечания горожан, в том числе в интернете.

«В Краснодаре идет масштабная работа по ремонту дорог — как текущему, так и капитальному. В основном она проводится качественно, на высоком уровне, с соблюдением всех технологий. Недостатки и недочеты, которые случаются, нужно оперативно устранять. Важно и в дальнейшем быстро реагировать на замечания краснодарцев», — сказал Первышов.

Так, на Восточно-Кругликовской в районе пересечения с улицей имени 40-летия Победы начали строить тротуар. При этом на одном из участков его ширина составила всего около 70 см. На Кузнечной между Коммунаров и Седина после установки дорожного ограждения и обустройства ступенек к одному из домов тротуар получился слишком узким.

Первышов поручил разобраться в ситуациях и решить проблемы, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре возле отеля Marriott расширили пешеходную часть после жалоб горожан.

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