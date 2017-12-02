Мэр Сочи: мы довольны результатами жеребьевки ЧМ-2018 по футболу

По словам главы города-курорта Анатолия Пахомова, для болельщиков будет создано много интересных событий.

«Мы довольны результатами жеребьевки и готовы продемонстрировать футболистам и всем болельщикам, которые приедут в наш город, настоящее сочинской гостеприимство! Во время Чемпионата у нас будет активный летний сезон, в перерывах между матчами можно купаться в море, посещать достопримечательности, отдыхать всей семьей на площадке Фестиваля болельщика, которая будет расположена в самом центре курорта у Морского порта. Обещаем футболистам бешеную поддержку, а болельщикам массу интересных событий и развлечений», — цитирует мэра пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стали известны сборные, которые сыграют в Сочи на Чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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