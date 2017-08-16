Мэр Сочи: на подготовку волонтеров к ЧМ-2018 потратят 40 млн рублей

Об этом сообщил Анатолий Пахомов в ходе 13-го заседания координационного комитета по подготовке и проведению турнира в Краснодарском крае.

По его словам, на подготовку волонтеров будет выделено 40 млн рублей, в том числе 2 млн из городского бюджета.

Пахомов отметил, что во время мундиаля в городе будут работать 1 тыс. 580 волонтеров. С января по февраль 2018 год будет проходить отбор желающих, а с апреля по май они пройдут обучение. Будет разработан и утвержден план расстановки волонтеров в городе и на объектах, которые будут задействованы командами — участниками и болельщиками чемпионата мира.

Планируется, что в Краснодаре подготовят 57 волонтеров, в Геленджике — 74, в Анапе — 65.

Пахомов также отметил, что на праздничное оформление города к чемпионату мира по футболу необходимо выделить 53,5 млн рублей. Подготовка и проведение фестиваля болельщиков, который пройдет на площади Южного мола в Сочи, обойдется в 265 млн рублей, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прием заявок желающих стать волонтерами на чемпионате мира — 2018 по футболу стартовал 1 июня. Волонтерскую программу ЧМ-2018 назвали самой масштабной в истории ФИФА.

Депутаты Госдумы 9 ноября одобрили законопроект об освобождении от уплаты налогов доходов, которые получат волонтеры, принимавшие участие в подготовке к чемпионату мира по футболу — 2018 и Кубку конфедераций 2017 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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