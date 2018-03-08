Мэр Сочи вручил орден «Родительская слава» многодетной семье Быстровых

Государственная награда была присуждена Гаяне и Анатолию Быстровым в соответствии с указом президента. Глава Сочи Анатолий Пахомов 8 марта передал ее семье.

В праздничный день Быстровым подарили бытовую технику и букеты цветов. Пахомов пообещал решить жилищный вопрос многодетной семьи. Самой старшей дочери предоставят служебную квартиру, как работнику муниципальной музыкальной школы. А всей семье помогут возвести дом на земельном участке, который предоставят в рамках федерального проекта.

Быстровы воспитывают девять детей — четыре девочки и пять мальчиков. Самой старшей дочери — 22 года. Младшему исполнилось четыре года. Все дети занимаются в музыкальных школах, посещают спортивные секции, являются участниками и победителями творческих конкурсов.

Гаяне Быстрова более 15-ти лет работает в системе дошкольного образования. Анатолий Быстров проходил службу в рядах ограниченного контингента советских войск в Афганистане, является отличником Советской Армии I степени, имеет II разряд воина-спортсмена, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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