Мэр Сочи встретился с обманутыми дольщиками

В Сочи обсудили проблемы обманутых дольщиков. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в администрации олимпийской столицы прошел прием инициативных групп.

Мэр города Анатолий Пахомов принял граждан, чьи права нарушили застройщики. Сейчас на курорте 28 объектов, которые входят в краевой реестр. Городские власти максимально стараются решить проблемы, но не все зависит от них. По закону достраивать дома должны дольщики или застройщики. Тут многое зависит от инициативы самих граждан. Им необходимо организованно и совместно с властями решать ситуацию с достройкой. Поможет им в этом новый краевой закон по защите прав дольщиков. Он усиливает механизмы правовой защиты граждан при создании жилищно-строительных кооперативов.

«Пока вы не увидите полного реестра дольщиков, пока не установите в рамках этой процедуры, сколько денег надо на достройку, какие мероприятия необходимо провести, никакой инвестор за это не возмется. Мы пока с вами в начале проблемы. Есть процедуры, которые вы должны пройти», — сказал первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

Самым проблемным объектом в мэрии называют жилой комплекс «Курортный» в Адлере. Там были допущены многочисленные нарушения при строительстве. В итоге застройщик Юрий Оганян задержан, его судьбу решит суд. Вместе с тем есть и позитивные изменения. В ближайшее время в Сочи в эксплуатацию будут введены четыре объекта.

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