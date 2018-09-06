Мэр Сочи заставил предпринимателей отмыть грязную плитку на набережной Адлера

Глава города Анатолий Пахомов проинспектировал пляжи Адлерского района.

Сейчас в Сочи в разгаре бархатный сезон, и на пляжах Имеретинской долины много курортников. На тротуаре прогулочной зоны местные предприниматели для удобства отдыхающих установили павильоны с квасом, кукурузой, чипсами и мороженым. Вокруг таких точек образуется грязь на плитке. Продавцы не отмывают грязные пятна.

«Или продавцы следят за чистотой набережной рядом с ларьками, или такой бизнес не будет существовать», — заявил Пахомов.

Он дал поручение проверить, на каких основаниях трудятся продавцы на набережной, и в какой регион их наниматели платят налоги. По словам мэра, предприниматели, зарабатывающие немалые деньги в сезон, должны соблюдать трудовое законодательство. Однако большинство сотрудников лавок затруднились показать трудовой договор, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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