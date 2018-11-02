Мэр Тимашевска Николай Панин официально вступил в должность

Новый глава города принес присягу 2 ноября.

Об этом сообщил глава Тимашевского района Андрей Палий на своей странице в Instagram.

Мэр поблагодарил депутатов за высокий уровень доверия, пообещал максимально учесть наказы жителей, их интересы, развивать город.

Глава района поздравил Панина и пожелал ему работать эффективно, проявить на этом посту свои лучшие деловые качества.

«Давно знаю Николая Николаевича, хотел бы отметить его инициативность, энергию, умение решать сложные задачи и добиваться поставленных целей», — отметил Палий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Панин был заместителем главы Тимашевского района по вопросам управления делами, юридического и архивного отделов. С 30 августа он исполнял обязанности мэра.

Павел Буряк на внеочередной сессии городского совета сложил свои полномочия с должности главы Тимашевска по собственному желанию.

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