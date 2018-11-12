Мэр Туапсе вручил благодарности жителям за помощь в ликвидации последствий ЧС

Благодарственные письма от главы Туапсе Владимира Зверева получили 16 туапсинцев.

Мэр вручил благодарственные письма директору ООО «Анталекс» Александру Степаненко, поставлявшему инвентарь для ликвидации последствий ЧС, директору кафе «Столовая Ложка» Меграну Аракеляну, который обеспечивал ликвидаторов питанием, Ларисе Калмазовой за помощь пострадавшим, начальнику ПСЧ-10 по охране Туапсе Сергею Ворфоломееву и заместителю начальника Туапсинского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрию Хренову, участвовавшим в эвакуации пострадавших и работах по ликвидации последствий подтопления, контролеру отдела сбыта МУП «ЖКХ города Туапсе» Марине Ерышевой — она координировала развоз воды по городу. Отметили и членов ВПК «Звезда» имени И. А. Рябкова и их руководителя Геннадия Ступина.

Также благодарности получили электромонтер Леонид Бастрыкин, который восстанавливал электроснабжение на водозаборе, докер-механизатор АО «Туапсинский морской торговый порт» Геннадий Кочетов, работавший на погрузчике во время ликвидации последствий ЧС в зоне подтопления, руководитель общественной организации «Дари добро» Арсен Каракушьян — он провел сбор благотворительной помощи для пострадавших и доставлял ее, студентка Туапсинского филиала РГУПС Виктория Широбокова, помогавшая в уборке жилых помещений ветеранов в зоне подтопления, а также ведущий специалист МКУ «Туапсинский городской молодежный центр» Диана Мамедова, формировавшая личные дела пострадавших.

В мэрии продолжат награждать туапсинцев, которые приняли участие в ликвидации последствий стихии, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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