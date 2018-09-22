Мэр Харбина пригласил краснодарских врачей обучаться китайской медицине

22 сентября в 11:37

Глава Краснодара Евгений Первышов принял предложение об обмене медиками.

Мэр Харбина Сунь Чжэ предложил организовать обучение кубанских врачей методикам китайской медицины и пообещал оказать поддержку виноделам и сельхозпроизводителям, если те захотят зайти на рынок этого города. Об этом он сообщил на встрече с мэром Краснодара, города-побратима Харбина, Евгением Первышовым.

«С другой стороны, у вас тоже хорошо развита медицина, и мы хотели бы направлять врачей из нашего города к вам на обучение», — сказал Сунь Чжэ.

Первышов принял предложение об обмене медиками, добавив, что развитие медицины является стратегическим направлением для города.

«В Краснодаре уже находится ряд серьезных государственных учреждений, где проводятся сложнейшие процедуры и операции, поставленные на поток — например, по трансплантологии. Сейчас мы начинаем реализацию проекта строительства нового медицинского кластера, где будет размещен, например, крупнейший на Юге онкологический центр и другие медицинские учреждения. Но также мы приветствуем развитие нетрадиционной, в том числе китайской, медицины», — отметил мэр Краснодара.

Сунь Чжэ также предложил рассмотреть варианты сотрудничества в сферах высшего образования и науки, туризма и культуры. Первышов подчеркнул, что рынок Харбина перспективен для кубанских виноделов и сельхозпроизводителей.

Мэр Краснодара также рассказал, что реализуется проект расширения аэропорта города, который сможет стать крупным транспортным хабом.

«Руководство аэропорта готово предложить преференции, если ваша туристическая компания организует рейсы, чтобы ваши туристы могли прибывать в Краснодар, а также дальше лететь в Сочи, на Ближний Восток или в Европу — через Краснодар самый близкий прямой путь», — цитирует Первышова ТАСС.

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