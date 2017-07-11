Мэра Апшеронска после ДТП на год лишили водительских прав

Решение о лишении прав главы города 11 июля вынес районный суд Апшеронска.

Суд установил, что Владимир Бырлов скрылся с места ДТП, однако в решении не уточняется, по какой причине градоначальник уехал. По решению суда, для этого полиция должна провести дополнительное административное расследование.

Сам Владимир Бырлов сразу после вердикта суда заявил, что не согласен с решением, лишившим его прав на управлением автомобилем, и будет его оспаривать, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что 10 июля глава Апшеронска Владимир Бырлов сбил подростка на велосипеде и скрылся с места аварии. Подростка с травмами различной степени тяжести госпитализировали. В полиции факт аварии подтвердили, однако имя водителя не назвали. Позже правоохранители сообщили, что спустя некоторое время виновник ДТП сам явился в отдел полиции.

Сам Владимир Бырлов отрицает свою вину в этом происшествии и настаивает на другой версии событий. По его словам, подросток сам въехал на велосипеде в его стоящую машину.

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