Мэрия Краснодара объявила конкурс на закупку 31 трамвая

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 25 марта до 12 апреля.

Проведут аукционы на закупку 27 односекционных и 4 трехсекционных трамваев.Стоимость первой закупки — 672,3 млн рублей, второй — 340 млн рублей. Деньги выделят из бюджета города.

Аукционы пройдут 22 апреля в электронном формате, говорится на сайте госкупок.

В техническом задании отмечается, что в салоне вагона должны быть установлены два кондиционера с функцией приточной вентиляции и предусмотрено распределение воздуха по вагону. В кабине водителя будет автоматическая система климат-контроля, обеспечивающей комфортные условия труда при температуре наружного воздуха от –40 ˚С до +45˚С. Трамвай будет оборудован откидной рампой с ручным приводом для посадки пассажиров в инвалидных колясках в проеме второй двери и ручкой для откидывания рампы.

«Это первая партия закупки новых трамваев. В ближайшие три года, благодаря решению губернатора Кубани, на обновление трамвайного парка Краснодара предусмотрено 3 млрд рублей. Мы сможем заменить большинство вагонов, которые уже отработали свой срок. Такое кардинальное обновление произойдет впервые в современной истории городского трамвая», — отметил мэр Евгений Первышов.

По его словам, главная задача — получить надежную и современную технику. Мэрия подготовила полный перечень требований к новым трамваям для того, чтобы значительно повысить комфорт для пассажиров и эффективность работы предприятия.

«Одно из важных — условие по мощности системы кондиционирования салона, чтобы она справлялась с нашим жарким летом», — подчеркнул глава города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на покупку 33 новых трамваев потратят 1 млрд рублей.

Проведут инженерные изыскания для оценки возможности прокладки новых трамвайных линий. По предварительным оценкам, общая протяженность новых веток составит около 26 км. Проработку ведут городские департаменты транспорта и архитектуры.

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