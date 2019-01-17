Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

Уборку провели 16 января.

Убрали территории возле мусорных контейнеров на улицах Калинина и Рашпилевской. Фотографии до и после уборки администрация города опубликовала в специальном разделе #ГдеМусор. Здесь горожане могут сообщить информацию о захламленной территории рядом с контейнерными площадками, где необходимо провести уборку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в городе стартовала масштабная работа по уборке и приведению в порядок контейнерных площадок, ликвидации стихийных свалок.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил провести уборку в течение двух недель и в постоянном режиме вести отчет выполненной работы.

На уборку мусора возле контейнеров выделили 50 млн рублей.

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