Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

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Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

Уборку провели 16 января.

Убрали территории возле мусорных контейнеров на улицах Калинина и Рашпилевской. Фотографии до и после уборки администрация города опубликовала в специальном разделе #ГдеМусор. Здесь горожане могут сообщить информацию о захламленной территории рядом с контейнерными площадками, где необходимо провести уборку. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в городе стартовала масштабная работа по уборке и приведению в порядок контейнерных площадок, ликвидации стихийных свалок.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил провести уборку в течение двух недель и в постоянном режиме вести отчет выполненной работы.

На уборку мусора возле контейнеров выделили 50 млн рублей.

Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

Мэрия Краснодара опубликовала фотоотчет по уборке мусора возле контейнеров

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