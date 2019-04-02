Мэрия Новороссийска объявила тендер проектов по реконструкции парка «Южные пруды»

Заявка на аукцион на разработку проектно-сметной документации опубликована на сайте госзакупок.

Общественную территория для благоустройства выбрали горожане по итогам голосования в конце марта. В соответствии с муниципальной программой по формированию городской среды, в 2020 году в первоочередном порядке рабочие благоустроят парк «Южные пруды».

В конце марта администрация Новороссийска разместила аукцион на разработку проектно-сметной документации для благоустройства парка. Из бюджета города на эти цели выделят 9 млн 842 тыс. 725 рублей.

Согласно документам закупки, исполнитель должен составить проект, выполнить инженерно-экологические, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические изыскания, а также выполнить работы по очистке местности от взрывоопасных элементов.

Заказчиком выступает МАУ «Парки города Новороссийска». Победителя торгов определят 25 апреля, пишет «Наша газета Новороссийск».