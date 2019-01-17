Мэрия: паводковая ситуация в Анапе стабилизируется

С 20 декабря на курорте выпала четырехкратная месячная норма.

В районах примыкания населенных пунктов Чембурка, Тарусин, Рассвет, Заря и Усатова Балка к пойме реки Анапка в нескольких домах подтопило погреба, подвалы и цокольные нежилые помещения. В дома вода не зашла, и пока ни одна семья не выразила желания воспользоваться пунктами временного размещения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Анапы.

Реки Котлома и Максага, впадающие в Анапку, дополнительно принесли большой объем паводковых вод с территорий Новороссийска, станиц Раевской, Натухаевской и Гостагаевской. Это привело к аномальному выходу воды из русла Анапки.

По поручению главы Анапы Юрия Полякова, с первых дней января и всю прошедшую неделю коммунальные службы занимались ускоренной расчисткой заторов от иловых наносов и бревен. Это значительно снизило масштабы разлива паводковых вод.

Оперативные службы курорта организовали пункты временного размещения. В круглосуточном режиме проводят объезды домов, попавших в зону риска, но пока жители не видят необходимости покидать свои жилища.

Как сообщает управление гражданской обороны и защиты населения администрации, паводковая ситуация в Анапе стабилизирована. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю сильных осадков не ожидается. Однако повышенная влага в почве сохраняется из-за выпавшего снега и низких ночных температур.

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