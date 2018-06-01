Мэрия Геленджика предупредила о мошенниках, продающих билеты на карнавал

Объявления о продаже пригласительных билетов на вечерний гала-концерт начали появляться в интернете.

Жителей и гостей курорта призвали не покупать подобные билеты.

В пресс-службе администрации Геленджика подчеркнули, что билеты на карнавал не продаются. Они распространяются среди трудовых коллективов предприятий и организаций муниципалитета, почетных жителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике курортный сезон откроют карнавалом 2 июня. Праздник посвятят античности, чемпионату мира по футболу и волонтерам. На открытии курортного сезона выступит Митя Фомин. Во время карнавала продлят работу общественного транспорта.

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