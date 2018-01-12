Мэрия Краснодара решила вернуть в собственность 0,75 га земли у Вишняковского сквера

Территорию планируют благоустроить и присоединить к Вишняковскому скверу.

Об этом написал помощник главы города Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

«Вернуть городу территорию, которую забор отделяет от Вишняковского сквера», — сказал мэр Евгений Первышов.

Вербицкий уточнил, что рядом с Вишняковским сквером есть участок площадью 0,75 га. Ранее там были зеленая зона и кафе. В 2004 году территорию передали в аренду на десять лет для строительства отеля. Согласно договору, арендатор должен был освоить, застроить, благоустроить участок и содержать его в чистоте и порядке.

Однако в течение семи лет земля пустовала, забор ржавел. Это послужило поводом для досрочного расторжения договора аренды по инициативе мэрии. Однако арендатор не отступил и сделал первые попытки к освоению участка. Он возвел фундамент, после этого строительство прекратилось. Разрешение на строительство было получено после вынесения решения Арбитражного суда Краснодарского края о расторжении договора аренды земельного участка.

Бывший арендатор подал апелляцию, но решение суда осталось неизменным. В связи с этим ранее выданное арендатору разрешение на строительство одноэтажной гостиницы было отменено приказом департамента архитектуры города.

Согласно последнему решению суда, бывшему арендатору отказали в заключении нового договора аренды земельного участка сроком на три года для завершения строительства отеля. По словам Вербицкого, сейчас администрация намерена вернуть землю в муниципальную собственность, присоединить ее к Вишняковскому скверу и благоустроить в едином стиле с обновленной территорией.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в декабре после реконструкции открыли Вишняковский сквер.

Колонку Юрия Степанова об опасениях и пожеланиях жителей краснодарской Дубинки по поводу реконструкции Вишняковского сквера читайте здесь.

Беседу с заместителем главного архитектора Краснодара Игорем Мазурком и замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Максимом Онищенко читайте здесь.

Вернуться на ленту

Источник