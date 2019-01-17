Мэрия Краснодара: участок земли на улице Российской — только под школу

Помощник мэра Владимир Вербицкий прокомментировал позицию администрации по поводу возможной продажи земельного участка в районе пересечения Российской и Петра Метальникова.

В социальных сетях появились сообщения о том, что пустырь, на котором городские власти обещали построить общеобразовательное учреждение, собственник собирается продать за 110 млн рублей. Пользователи возмутились тому, что на проданном земельном участке по адресу Российская, 267/А могут появиться очередные магазины или жилые комплексы, а не нужный местным жителям социальный объект.

«Из Прикубанской администрации приезжали, говорили: ждите, будет у вас новая большая школа, где будет по 27 классов одного потока. А вот вам и ответ, что выгодней: школа или 110 млн рублей? Участок уже на всех торговых площадках», — писали краснодарцы.

Вербицкий объяснил позицию городской администрации на своей странице в Facebook.

«Это участок под социалку. В подтверждение — проект планировки, документ, который является определяющим в градостроительстве на данной территории. Земля — частная собственность. Это право собственника — продать участок, на это администрация повлиять не может. Но смена собственника никак не влияет на назначение участка. Только школа», — заявил помощник мэра.

Также он опубликовал официальный ответ департамента архитектуры Краснодара, в котором говорится о постановлении администрации от 21.01.2015 № 256, утверждающем проект планировки территории в границах улиц Московской, Петра Метальникова, Российской и Чайковского.

«На земельный участок с кадастровым номером 23:43:0129001:6116 по улице Российской, 267А утвержден градостроительный план земельного участка от 14.03.2017 № RU 23330600-0000000006661 для подготовки проектной документации в отношении объекта образования», — говорится в документе.

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