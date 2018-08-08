Мэрия Сочи оплатила транспортировку в Саратов тел двух утонувших детей

Детей четырех и 16 лет 3 августа унесло течением реки, они погибли.

Все расходы по отправке тел погибших детей в Саратов взяли на себя власти Сочи, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Хостинском районе Сочи 3 августа в реке потоками воды унесло мужчину, женщину и двух детей. Женщина сумела выплыть, мужчина получил травмы, его также спасли.

На поиски детей привлекли более 400 человек. Тело подростка нашли 4 августа. Тело четырехлетней девочки обнаружили на следующий день.

Дядя мальчика и девочки, которых в Сочи унесло в реке сильным потоком воды, рассказал, как пытался их спасти.

После гибели двух детей возбудили уголовное дело.

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