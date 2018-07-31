Мэрия Сочи возьмет на себя расходы по транспортировке тел погибших при пожаре

31 июля в 16:41

Об этом 31 июля заявил глава города Анатолий Пахомов.

Планерка началась с минуты молчания в память о погибших. Трагедии посвятили первый вопрос повестки дня. При пожаре в незаконном строении 30 июля погибли восемь человек, в том числе девятилетний ребенок. Еще трое находятся в больницах города и края. Все погибшие приехали в Сочи на заработки из разных городов России и стран СНГ.

По поручению главы города администрация возьмет на себя все материальные расходы, связанные с транспортировкой тел на родину.

В ходе совещания выяснилось, что по фактам несанкционированной торговли, незаконному оказанию гостиничных и бытовых услуг, а также организации мест общественного питания на улице Просвещения, 81 и 83 администрация города неоднократно обращалась в полицию и органы государственного пожарного надзора с просьбами привлечь к ответственности собственников и арендодателей. Последний раз письмо с призывом привлечь физлиц, осуществляющих деятельность по указанным адресам, было направлено в УВД еще 9 июня.

«Со стороны администрации были предприняты исчерпывающие меры. Но ни одна ответственная структура — ни полиция, ни госпожнадзор — не посчитали нужным разобраться в этой проблеме, никакой реакции не было до сегодняшнего дня. Так же тоже нельзя! Ведь это же ваша работа», — подчеркнул Пахомов.

Известно, что сгоревшие строения находились на полосе отвода компании РЖД, которая также не предпринимала никаких действий для наведения порядка на территории. Глава города призвал структуры ужесточить меры по привлечению к ответственности лиц, не соблюдающих правила противопожарной безопасности.

Анатолий Пахомов подчеркнул, что работать необходимо сразу по нескольким направлениям. До конца летнего сезона опасность представляют не только многочисленные кафе с приготовлением блюд на открытом огне, но и установившаяся в городе жаркая сухая погода, что значительно увеличивает риск возникновения лесных пожаров, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в Адлерском районе на улице Просвещения произошел ранним утром 30 июля. Сообщение о возгорании поступило в 5:40. В 6:08 пожар локализовали. В 7:43 — ликвидировали.

В администрации Сочи сообщили, что при пожаре на улице Просвещения погибли наемные рабочие. Власти Кубани окажут помощь пострадавшим при пожаре. Возбуждено уголовное дело. Сгоревший дом ранее незаконно сдавали жильцам.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. Следователи утверждают, что сгоревшее здание в Сочи было построено незаконно.

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