Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует вручить бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель высшую награду Германии – орден Большого креста особой категории “За заслуги перед Федеративной Республикой Германия”. Информацию о вручении награды, первоначально опубликованную журналом Stern 17 апреля, во вторник, 28 марта, подтвердил представитель аппарата федерального президента.

До Меркель только бывший канцлер Конрад Аденауэр (1954 г.р.) и Гельмут Коль (1998 г.р.) были награждены, отмечает издание, тем самым поставив Штайнмайер в один ряд с ее предшественниками, что может вызвать споры из-за критики ее политики в отношении России.

Женитьба Меркель Товарищ Иоахим Зауэр и другие члены его семьи, бывшие главы канцелярий канцлера – Томас де Мейзер, Рональд Пофалла, Петер Альтмайер и Хельге Браун, бывший министр образования Аннет Шаван и первый вице-канцлер в правительстве Меркель Франц Мюнтеферинг Бельвю были включены в список приглашенных на церемония во дворце. Среди приглашенных нет представителей Союза и Свободной демократической партии, партнера коалиции консерваторов в 2009-2013 годах. Между тем, в список вошли Юрген Клинсманн, бывший тренер сборной Германии по футболу, и несколько известных ученых.