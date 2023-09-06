«Мерседес-Бенц» доставил в Украину более 100 внедорожников Zetros

Компания «Mercedes-Benz Special Trucks» подарила Министерству обороны Украины более 100 грузовиков повышенной проходимости «Зетрос».

«В состав техники входит ряд машин для решения задач военного снабжения и логистики. Вооруженные силы Украины хотят расширить свои возможности быстрого снабжения и обороны за счет надежных грузовиков”, – говорится в отчете.

Финансирование закупки обеспечивает правительство Германии, которое совместно управляется и реализуется немецким правительством. МИД и Минобороны выступили с инициативой поддержки.