style=»width: 100%;»> Мертвых овец обнаружили на пастбищах Лабинского района

В станице Ахметовской, Лабинского района, школьники обнаружили мертвых овец. Они лежали на пастбищах и в руслах ручьев. Причина падежа пока не известна. Однако владельцы животных проявляют полное безразличие к произошедшему. Кроме того, глава поселения и ветеринарные службы этой проблемой также не торопятся заниматься.

Только после того, как информация дошла до лабинской администрации, были приняты меры: животных убрали. Но окрестности, где был обнаружен падеж, никто не осматривал. А там находятся другие хозяйства, сообщил ГТРК «Кубань» портал «Лабавед».

Источник