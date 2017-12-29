Мэру Горячего Ключа вручили медаль российского Красного креста

Награду Ивану Федоровскому присудили за особые заслуги и утверждение идеалов гуманизма и милосердия.

Медаль вручила председатель местного отделения организации Эмилия Василенко. Она отметила, что в 2017 году в результате взаимодействия отделения Красного креста с администрацией курорта материальную помощь удалось оказать 250 семьям.

Отделение Красного креста работает на три города: Горячий Ключ, а также Новороссийск и Геленджик.

Помощь оказывают беженцам, которые покинули свои дома, спасаясь от военных действий и пострадавшим в результате стихийных бедствий, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Вернуться на ленту

Источник