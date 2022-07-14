«Мерзнуть и экономить»: стало известно, что будет делать Европа, если останется без российского газа

Эксперты считают, что в европейских странах может начаться «очень мощный конфликт и междоусобица из-за нехватки энергоресурсов».

Евросоюз готовится принимать меры на случай, если останется без российского газа. Они коснутся всех — и промышленности, и обычных жителей, пишет Bloomberg. Издание уточняет, что Еврокомиссия разработала меры для стран, чтобы уменьшить последствия энергетического кризиса.

Это, в том числе, переход на другой вид топлива, если возможно. Такая мера рекомендована как предприятиям, она же использоваться при производстве электроэнергии. О каких конкретно альтернативных видах топлива идет речь — неизвестно, но ясно, что у ряда стран с этим могут быть проблемы, так как они уже начали переход на «зеленую экономику» и уничтожили или законсервировали атомные и угольные станции. Германия, Италия, Австрия и Нидерланды уже объявили о возобновлении работы старых угольных электростанций, отказавшись от своих планов перехода на экологически чистое и менее безвредное топливо.

Еще одной мерой станет стимулирование государствами сокращения потребления энергии крупными предприятиями. Каким образом это будет реализовано — непонятно, но экономические последствия такого шага будут заметны: кому-то придется сократить производство, кому-то — и вовсе остановить его.

Также запланированы масштабные информационные кампании по сокращению использования энергоемких систем нагревания и охлаждения, а также использование лимитов потребления.

В некоторых регионах Европы уже стали ограничивать подачу горячей воды в квартиры. Как пишет немецкая газета Bild, в саксонском Диппольдисвальде горячая вода будет доступна лишь в определенные часы: утром с 4 до 8 часов, далее с 11 до 13 и в вечернее время с 17 до 21 часа. В Германии также приглушают уличное освещение, выключают фонтаны и задумались об отключении на ночь светофоров и городской иллюминации. Такие ограничения связаны с «мероприятиями по энергосбережению» из-за того, что подорожало электричество и газ.

Bloomberg пишет, что Брюссель видит «значительный риск» того, что Москва «резко и в одностороннем порядке» остановит поставки топлива. План экстренных мер еще не принят, но это может произойти в самое ближайшее время.

«Если мы будем действовать сейчас, мы сможем снизить влияние внезапного перебоя в поставках на треть», — говорится в документе.

Эксперты уже назвали энергетический кризис в Европе одним из самых тяжелых за всю историю. И прогнозы — не самые радужные, кризис будет только усиливаться, а европейцев ждет «зима недовольства» из-за ограничений и высоких цен.

«Это самый серьезный энергетический кризис из числа когда-либо происходивших в Европе, — сказал эксперт по мировым газовым рынкам из консалтинговой компании Rapidan Energy Group Алекс Мантон, его слова приводит издание ForeignPolicy. — Европе реально грозит дефицит газа в момент, когда он нужен больше всего, то есть, в самое холодное время года».

По его словам, цены «уже пробили крышу», а темпы их роста в 10 раз превышают темпы роста цен в США. Эксперты в области энергетики ожидают ухудшение ситуации после того, как газопровод «Северный поток» будет остановлен на плановое техническое обслуживание. Ремонтные работы будут длиться 10 дней, но в Европе опасаются, что потом Москва может просто не включить подачу газа.

«Все возможно. Случиться может что угодно, — сказал в субботу министр экономики Германии Роберт Хабек. — Газ может пойти снова, возможно, даже больше, чем прежде. Но возможно также, что мы ничего не получим».

Зима будет сложной — обычно европейские страны заполняют свои газовые хранилища летом, но сейчас с этим есть проблемы — на фоне конфликта на Украине и санкций. В Европу может прийти «зима недовольства», отметил генеральный директор RBC Capital Markets Хелима Крофт. По её словам, страны ЕС ждет закрытие предприятий и строгие нормы потребления для населения.

Причем, недовольство назревает уже сейчас. По континенту прошла волна забастовок. Массовые протесты прошли в нефтяной и газовой отрасли Норвегии, что еще больше усугубило ситуацию.

Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс предположил, что ситуация будет катастрофической, а в европейских странах может начаться «очень мощный конфликт и междоусобица из-за нехватки энергоресурсов».

«Европе очень и очень трудно ликвидировать свою зависимость от российского газа. Сделать это она сможет не раньше, чем через три-пять лет. Газовые проекты так быстро не реализуются, — отметил эксперт по энергетике из Оксфордского института энергетических исследований Джеймс Хендерсон. — Чтобы ввести в строй новые мощности, потребуется много времени, так что проблема эта никуда не исчезнет».

В Европе надеются на мягкую зиму, иначе людям придется делать очень сложный выбор — отапливать дома или есть.

Ранее стало известно, что Германия готовится к миллионам безработных из-за остановки поставок российского газа. Глава Ассоциации немецких профсоюзов Ясмин Фахими заявила, что дальнейшее снижение импорта газа из России приведет к серьезному финансовому кризису, который увеличит количество безработных немцев на миллионы.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о торговле газом с «недружественными странами». С 1 апреля Россия принимает оплату за «голубое топливо» только в рублях. Путин отметил, что Россия предлагает компаниям из «недружественных стран » прозрачную схему оплаты. По его словам, Россия больше не намерена заниматься благотворительностью, потому что «нам никто ничего бесплатно не продает».