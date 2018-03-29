Мессенджер Telegram «лег» по всему миру

Пользователи 29 марта сообщили о трудностях с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).

Сбой в работе мессенджера произошел после 11:00. Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.

В свою очередь команда Telegram сообщила в Twitter, что работает над устранением сбоя.

«Наши пользователи в Европе, Ближнем Востоке и странах СНГ испытывают в данный момент проблемы с подключением. Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить работу мессенджера», — цитирует сообщение ТАСС.

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