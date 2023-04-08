Месси может стать послом Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу

Саудовская Аравия хочет предложить Лионелю Месси роль посла по проведению чемпионата мира по футболу.

По сообщению Marca, в стране понимают, что форвард «ПСЖ» будет не ходить в местные клубы, несмотря на то, что ему предлагают большие деньги.

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Аргентинский футболист может стать футбольным послом Саудовской Аравии. Ожидается, что он будет продвигать кандидатуру страны на один из чемпионатов мира. Трансфером Месси интересовались команды «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Однако Лео предпочел продолжить карьеру в Европе.

Ранее правительство Саудовской Аравии предложило посольство Криштиану Роналду, который сейчас защищает честь «Ан-Наср». Согласно предложению, Криштиану должен выступить послом по совместной заявке Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.