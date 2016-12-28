Места для парковки в РФ можно будет дарить и оставлять в наследство

В 2017 году места для парковки получат статус объектов недвижимости, их можно будет дарить и оставлять в наследство.

По норме Градостроительного кодекса РФ машино-место — это часть здания либо иного сооружения, предназначенная исключительно для размещения и хранения транспортного средства. Место может быть огорожено или представлять собой открытую площадку. Данные о ее границах должны быть зафиксированы в Росреестре.

Законодатели уточняют, что площадка считается машино-местом, когда она связана с объектом — домом, зданием или постройкой. Парковки во дворах, на обочинах дорог, а также на отдельных стоянках машино-местами не считаются.

Любой участник гражданско-правовых отношений сможет продать, купить, арендовать, передать по наследству и заложить машинное место.

Данные о каждом новом машинном месте будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Учет места парковки станет проводиться параллельно с государственным кадастровым учетом здания, частью которого оно является, пишет «Российская газета».

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