Метеорологи Кубани обсудили с журналистами урожай этого года

Аграрии планируют собрать с полей больше, чем 2016-м.

В ближайшие дни в крае столбик термометра поднимется до 40 °C. Такая погода выгодна аграриям.

Слова сельхозпроизводителей подтверждают синоптики. Руководитель краевого гидрометцентра Андрей Бондарь рассказал членам Союза журналистов Кубани, что снежная и морозная зима позволила сохранить посевы. Обильные ливни напитали ростки влагой, а сухая и жаркая погода поможет аграриям завершить жатву в срок, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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