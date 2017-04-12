Метеорологи спрогнозировали в Краснодаре скачок температуры до +23°C

Метеорологи 12 апреля обещают на Кубани резкий скачок температуры. Таким образом, за несколько часов столбики термометров преодолеют несколько десятков делений.

Внезапное потепление опасно для метеочувствительных или страдающих хроническими заболеваниями людей. Им медики советуют больше отдыхать. При малейшем недомогании стоит немедленно обратиться к врачу.

Настоящее весеннее тепло придет на всю территорию края, но лидером по температурным показателям станет Краснодар.

«Сегодня мы ожидаем, что днем температуры у нас будут выше 20°С. В городе будет в пределах 20-23° и виной всему сам город. Прогревается асфальт, подстилающие поверхности будут приводить к тому, что у нас будет намного теплее. Теплее даже Черноморского побережья», — пояснил начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования Юрий Ткаченко.

В курортных городах синоптики обещают не более 20° тепла. Это обусловлено еще пока холодным морем. Тепло в крае продержится всего сутки, а к концу недели вернутся дожди, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник