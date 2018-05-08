Механик из Кропоткина реконструировал несколько мотоциклов времен войны

Павел Прокуратов с сыновьями планирует в День Победы проехать по местам боевой славы Кавказского и Гулькевичского районов.

Каждый год 9 мая они объезжают памятники и могилы родных, к которым возлагают цветы.

Двухколесная техника мастера из Кропоткина увлекала с детства, но только 15 лет назад мужчина стал восстанавливать машины. Механик-реставратор реконструировал нескольким военных мотоциклов: шесть советских М-72, которые использовали на фронте, и один немецкий.

«Первое время, когда я сделал мотоцикл, мне даже снилось, что я езжу где-то. Даже, по-моему, во сне я участвовал в каких-то боевых действиях. Такой был сон у меня раза два. Ощущение причастности, будем так говорить, к тому времени», — рассказал Павел Прокуратов.

С каждым годом оригинальные детали для старых машин найти все сложнее, говорит мастер. На помощь приходят другие коллекционеры или так называемые блошиные рынки. Бывает, что реставратору приходится изготавливать запчасти самому. Увлечен Павел Прокуратов не только военными, но и гражданскими советскими мотоциклами. Их в его гараже больше десяти.

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