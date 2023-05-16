Механизм дискредитации Евгения Пригожина как предателя может быть подготовлен Кремлем

Информация о том, что Пригожин предложил Главной разведывательной службе Украины раскрыть позиции российских войск, видимо, не удивила администрацию президента РФ, отмечает Американский институт Изучение военных специалистов. В то же время ISW считает, что Кремль вряд ли будет рисковать и угрожать Пригожину, пока силы Вагнера находятся на передовой в районе Бахмута, сообщил о предложении передать информацию украинской разведке. Издание указало на недавнюю утечку секретных документов Пентагона. Сам Пригожин назвал претензии Washington Post спекуляцией.