Между городами-организаторами ЧМ-2018 запустят дополнительные рейсы

31 мая в 14:40

Об этом сообщили в авиакомпании «Аэрофлот».

Дополнительные рейсы запустят по маршрутам: Казань — Екатеринбург, Казань — Калининград, Волгоград — Нижний Новгород, Волгоград — Казань, Сочи — Казань, а также в обратных направлениях.

В компании отметили, что меры направлены на повышение доступности воздушного сообщения между городами России, в которых будут проходить матчи мирового турнира. Продажа билетов открыта, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

ФАС не выявила признаков завышения цен на авиабилеты в города ЧМ-2018.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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