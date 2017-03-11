Между Крымом и Сочи будет ходить девятипалубное круизное судно

Из Сочи в Крым будет ходить девятипалубное круизное судно Roy Star, построенное в 1971 году.

В 2005 году судно было приведено в соответствие современным требованиям и прошло последовательные реновации в 2013 и 2017 годах. Были полностью обновлены все внешние каюты со второй по пятую палубы, шестая палуба предназначена исключительно для досуга пассажиров.

Судно оборудовано четырьмя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе «шведский стол», кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной, магазином беспошлинной торговли.

На судне находятся 360 пассажирских кают. Оно рассчитано на 940 пассажиров. Экипаж составляет 250 человек.

Круизный маршрут будет включать в себя порты Сочи, Новороссийск, Ялта и Севастополь. Рассматривается возможность включения в маршрут также порта Стамбул, однако для этого необходимо решить ряд организационных вопросов по линии МИД РФ, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе инвестфорума в Сочи сообщил, что круизный лайнер по маршруту Сочи — Ялта — Севастополь — Стамбул выйдет на рейс 1 мая.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил проработать вопрос авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой. Генеральный директор Сочинского морского порта Владимир Деркунов заявил, что регулярную круизную линию между курортами планируют открыть в апреле 2017 года. Власти Крыма предложили запустить из республики в Сочи круизные теплоходы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что для создания морского сообщения между курортами края и Крыма нужна господдержка.

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