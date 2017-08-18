Между Крымом и Сочи в 2018 году запустят скоростное судно «Комета 120М»

Судно на подводных крыльях уже вывели из эллинга на достройку.

Работы ведутся на крымском заводе «Море». В ближайшее время будет выполнена центровка и окончательная установка двигателей. Затем специалисты приступят к электромонтажным работам, покрасят корпус судна.

После спуска на воду комета будет отправлена для проведения отделочных работ и ходовых испытаний на Черное море.

Планируется, что в сезон 2018 года судно начнут эксплуатировать на маршруте Сочи — Крым, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из Сочи в Севастополь 11 июня стартовал первый круизный рейс лайнера «Князь Владимир».

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил проработать вопрос авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой. Генеральный директор Сочинского морского порта Владимир Деркунов заявил, что регулярную круизную линию между курортами планируют открыть в апреле 2017 года. Власти Крыма предложили запустить из республики в Сочи круизные теплоходы.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что для создания морского сообщения между курортами края и Крыма нужна господдержка. Круизный лайнер прибыл в Сочи 5 мая.

Фоторепортаж с запуска лайнера смотрите здесь.

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